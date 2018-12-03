У Неаполі зарізали громадянина України



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Трагедія сталася в історичному центрі італійського міста Фото: schizzariello

Загиблий – емігрант з України, в Італії жив 9 років і працював будівельником

У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про вбивство українця у Неаполі, його особа встановлюється.

Про це «Укрінформу» повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Особа загиблого встановлюється. За цим фактом порушено кримінальну справу. Генеральне консульство у Неаполі звернулося у цій справі до карабінерів Неаполя», - зазначив Кирилич.

Раніше італійське видання il Giornale повідомило про убивство у історичному центрі Неаполя 36-річного громадянина України.

Свідки розповідають про бійку між двома чоловіками. Один із учасників завдав кілька ножових ударів противнику і втік. Українець упав на землю, медики не змогли його врятувати.

Загиблий – емігрант з України, в Італії жив 9 років і працював будівельником.