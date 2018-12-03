  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Неаполі зарізали громадянина України

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Трагедія сталася в історичному центрі італійського міста</div> - У Неаполі зарізали громадянина України
    Трагедія сталася в історичному центрі італійського міста
    Фото: schizzariello

    Загиблий – емігрант з України, в Італії жив 9 років і працював будівельником

    У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про вбивство українця у Неаполі, його особа встановлюється.

    Про це «Укрінформу» повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

    «Особа загиблого встановлюється. За цим фактом порушено кримінальну справу. Генеральне консульство у Неаполі звернулося у цій справі до карабінерів Неаполя», - зазначив Кирилич.

    Раніше італійське видання il Giornale повідомило про убивство у історичному центрі Неаполя 36-річного громадянина України.

    Свідки розповідають про бійку між двома чоловіками. Один із учасників завдав кілька ножових ударів противнику і втік. Українець упав на землю, медики не змогли його врятувати.

    Загиблий – емігрант з України, в Італії жив 9 років і працював будівельником.

    Читайте також
    МЗС Італія вбивство українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ