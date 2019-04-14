У Непалі зіткнулися літак та гелікоптер: загинули три людини
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Авіакатастрофа на сході Непалу
На сході Непалу літак зіткнувся з вертольотом. За останніми даними, троє людей загинули, ще троє постраждало. Про це повідомляє Nepali Times.
За інформацією адміністрації аеропорту, при підготовці до зльоту невеликий лайнер втратив керування і зіткнувся з двома вертольотами, які стояли на льотному полі. Вказується, що в самому літаку перебували тільки пілоти, пасажирів на борту не було.
В результаті інциденту обидва пілоти, а також технічний інспектор, який перебував поруч з вертольотом загинули, ще три людини отримали поранення.
Всі постраждалі відправлені в госпіталь Катманду.