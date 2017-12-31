У Нігерії невідомі розстріляли людей, які поверталися з церкви
- Сьогодні, 09:12
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Наголошується, що інцидент стався внаслідок боротьби між угрупованнями, які поклоняються різним божествам
На півдні Нігерії невідомі відкрили вогонь по прихожанах, які поверталися з церкви після новорічного богослужіння
Про це повідомляє Premium Times.
Трагедія сталася 1 січня, невдовзі після опівночі.
Гендиректор Нігерійської адміністрації з питань безпеки Дакуку Петерсайд заявив, що в результаті було вбито відразу 15 осіб, ще 6 людей згодом померли від поранень.
Пітерсайд вважає, що інцидент стався в результаті боротьби за перевагу між угрупованнями, які поклоняються різним божествам, а також процвітають в цьому районі через підтримку з боку впливових політиків.
Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за розстріл.