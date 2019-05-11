У Нігерії звільнили близько 900 дітей з полону бойовиків



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Всього неурядові збройні угруповання, залучені в десятирічний конфлікт з Боко Харам, завербували понад 3,5 тис. дітей

На північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувала місцева групування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання Боко Харам.

Про це повідомляє Unicef.

«894 дитини, в тому числі 106 дівчаток, були звільнені з лав Цивільної спільної цільовою групою (CJTF) в Майдугурі«, - йдеться в повідомленні.

За даними організації, угруповання була сформована в 2013 році для боротьби з бойовиками «Боко Харам».

«Діти сходу Нігерії завдали основний удар по цьому конфлікту. Вони використовувалися збройними групами в бойових і некомбатантских ролях, а також були свідками смерті, вбивств і насильства. Це участь у конфлікті мало серйозні наслідки для їх фізичного та емоційного благополуччя», - відзначили в ЮНІСЕФ.

У заяві організації наголошується, що в результаті такого кроку загальна кількість звільнених дітей перевищила 1700. У жовтні 2018 року угруповання звільнила 833 дітей.