У Нікополі через вибухи відкрили ще два провадження: судді заявляють про погрози

Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду

У Нікополі через вибухи, у результаті яких 31 січня постраждав депутат міської ради, відкрили ще два кримінальні провадження. Про це Радіо Свобода 3 лютого повідомили в нікопольському міському відділі поліції. За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями кримінального кодексу України – 377 (погроза або насилля щодо судді чи



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У Нікополі стався вибух: поранено депутата міськради

Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду

У Нікополі через вибухи, у результаті яких 31 січня постраждав депутат міської ради, відкрили ще два кримінальні провадження.

Про це Радіо Свобода 3 лютого повідомили в нікопольському міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями кримінального кодексу України – 377 (погроза або насилля щодо судді чи його родичів) і 378 (умисне знищення або пошкодження майна судді).

Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду.

3 лютого депутати Нікопольської міськради зібралися на позачергову сесію, щоб заслухати звіт поліції про розслідування справи.

Напередодні судді Нікопольського суду заявили про «системний тиск» на них після вибухів у суді і замаху на вбивство чоловіка судді та звернулися з відповідною заявою до Ради суддів України.

Як пояснили в суді, звернення було викликане останніми резонансними подіями у Нікополі – вибухами в суді, скоєними батьком одного із підсудних 30 листопада 2017 року, і замахом на життя чоловіка судді Валерії Рибакової 31 січня 2018 року.

У суді заявляють, що після цих двох випадків на суддів Нікопольського суду «здійснюється тиск шляхом погроз суддям і членам їхніх родин, у тому числі і через соціальні мережі», зокрема, є погрози щодо пошкодження майна.

Судді попросили Раду суддів України звернутися до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури.