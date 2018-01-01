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    У Нікополі через вибухи відкрили ще два провадження: судді заявляють про погрози

    Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду
    У Нікополі через вибухи, у результаті яких 31 січня постраждав депутат міської ради, відкрили ще два кримінальні провадження. Про це Радіо Свобода 3 лютого повідомили в нікопольському міському відділі поліції. За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями кримінального кодексу України – 377 (погроза або насилля щодо судді чи
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    У Нікополі стався вибух: поранено депутата міськради
    У Нікополі стався вибух: поранено депутата міськради

    Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду

    У Нікополі через вибухи, у результаті яких 31 січня постраждав депутат міської ради, відкрили ще два кримінальні провадження.

    Про це Радіо Свобода 3 лютого повідомили в нікопольському міському відділі поліції.

    За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями кримінального кодексу України – 377 (погроза або насилля щодо судді чи його родичів) і 378 (умисне знищення або пошкодження майна судді).

    Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду.

    3 лютого депутати Нікопольської міськради зібралися на позачергову сесію, щоб заслухати звіт поліції про розслідування справи.

    Напередодні судді Нікопольського суду заявили про «системний тиск» на них після вибухів у суді і замаху на вбивство чоловіка судді та звернулися з відповідною заявою до Ради суддів України.

    Як пояснили в суді, звернення було викликане останніми резонансними подіями у Нікополі – вибухами в суді, скоєними батьком одного із підсудних 30 листопада 2017 року, і замахом на життя чоловіка судді Валерії Рибакової 31 січня 2018 року.

    У суді заявляють, що після цих двох випадків на суддів Нікопольського суду «здійснюється тиск шляхом погроз суддям і членам їхніх родин, у тому числі і через соціальні мережі», зокрема, є погрози щодо пошкодження майна.

    Судді попросили Раду суддів України звернутися до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури.

    депутати вбивство Дніпропетровщина
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