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    У Нікополі депутат стріляв у членів «Правого сектора» під час засідання міськради

    Перед стріляниною учасники «ПС» вдягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою
    Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради сталася бійка, в результаті якої один з депутатів влаштував стрілянину. Про це повідомляє місцеве видання Nikopolnews. Зазначається, що практично під час самого початку засідання, коли ухвалювали порядок денний, до трибуни підійшли представники «Правого сектора», в результаті
    • Сьогодні, 13:06
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    Перед стріляниною учасники «ПС» вдягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою

    Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради сталася бійка, в результаті якої один з депутатів влаштував стрілянину.

    Про це повідомляє місцеве видання Nikopolnews.

    Зазначається, що практично під час самого початку засідання, коли ухвалювали порядок денний, до трибуни підійшли представники «Правого сектора», в результаті чого почалася бійка. 

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    У Нікополі депутат стріляв у членів «Правого сектора» під час засідання міськради
    У Нікополі депутат стріляв у членів «Правого сектора» під час засідання міськради
    У Нікополі депутат стріляв у членів «Правого сектора» під час засідання міськради
    У Нікополі депутат стріляв у членів «Правого сектора» під час засідання міськради

    Після цього вони піднялися на трибуну і заблокували міського голову. Як розповідають очевидці, учасники «ПС» вдягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою.

    «Після цього прозвучали два постріли. За словами очевидців, один - в стелю, другий - у бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков - це нам підтвердив начальник поліції Євген Кравцов і це видно на фото. На щастя, ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль», - пише видання. 

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