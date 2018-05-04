У Нікополі депутат стріляв у членів «Правого сектора» під час засідання міськради

Перед стріляниною учасники «ПС» вдягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою

Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради сталася бійка, в результаті якої один з депутатів влаштував стрілянину. Про це повідомляє місцеве видання Nikopolnews. Зазначається, що практично під час самого початку засідання, коли ухвалювали порядок денний, до трибуни підійшли представники «Правого сектора», в результаті



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Перед стріляниною учасники «ПС» вдягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою

Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради сталася бійка, в результаті якої один з депутатів влаштував стрілянину.

Про це повідомляє місцеве видання Nikopolnews.

Зазначається, що практично під час самого початку засідання, коли ухвалювали порядок денний, до трибуни підійшли представники «Правого сектора», в результаті чого почалася бійка.

Після цього вони піднялися на трибуну і заблокували міського голову. Як розповідають очевидці, учасники «ПС» вдягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою.

«Після цього прозвучали два постріли. За словами очевидців, один - в стелю, другий - у бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков - це нам підтвердив начальник поліції Євген Кравцов і це видно на фото. На щастя, ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль», - пише видання.