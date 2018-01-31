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    У Нікополі стався вибух: поранено депутата міськради

    57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні
    У Нікополі о 18:30 на вулиці Трубченко біля гаражів прогримів вибух, внаслідок чого травмовано одну людину. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Дніпропетровській області. Зазначається, що в 57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні. На місці події працюють вибухотехніки та
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка

    57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні

    У Нікополі о 18:30 на вулиці Трубченко біля гаражів прогримів вибух, внаслідок чого травмовано одну людину.

    Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Дніпропетровській області.

    Зазначається, що в 57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні.

    На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху.

    Як повідомляє місцеве видання «Інформатор» з посиланням на джерела, внаслідок вибуху постраждав депутат міськради Олександр Рибаков.

    Національна поліція України вибух кримінал Дніпропетровщина
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