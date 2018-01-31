У Нікополі стався вибух: поранено депутата міськради

57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні

У Нікополі о 18:30 на вулиці Трубченко біля гаражів прогримів вибух, внаслідок чого травмовано одну людину. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Дніпропетровській області. Зазначається, що в 57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні. На місці події працюють вибухотехніки та