У Нікополі стався вибух: поранено депутата міськради
- Вчора, 23:30
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57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні
У Нікополі о 18:30 на вулиці Трубченко біля гаражів прогримів вибух, внаслідок чого травмовано одну людину.
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Дніпропетровській області.
Зазначається, що в 57-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги і в даний момент знаходиться в лікарні.
На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху.
Як повідомляє місцеве видання «Інформатор» з посиланням на джерела, внаслідок вибуху постраждав депутат міськради Олександр Рибаков.