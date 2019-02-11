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    У Німеччині на аукціоні не змогли продати жодної картини Гітлера

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    Одна із картин Адольфа Гітлера - У Німеччині на аукціоні не змогли продати жодної картини Гітлера
    Одна із картин Адольфа Гітлера

    Аукціонний будинок Weidler встановив початкову ціну на акварелі в розмірі 45 000 євро

    П'ять картин, які були написані нацистським лідером Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.

    Про це повідомляє ВВС.

    Аукціонний будинок Weidler встановив початкову ціну на акварелі в розмірі 45 000 євро. Аукціон відбувся в Нюрнберзі, німецькому місті, колись сумнозвісному масовими мітингами Гітлера, де провідні нацисти були згодом засуджені за військові злочини.

    Торги супроводжувалися скандалом із звинуваченнями в підробці, а мер міста Ульріх Малі назвав його «поганим тоном».

    На аукціоні також виставляли предмети, які, як стверджується, належали диктатору, в тому числі вазу і плетене крісло зі свастикою.

    Публічна демонстрація нацистської символіки протизаконна в Німеччині - за винятком деяких випадків, наприклад, для освітніх або історичних причин. Аукціонний будинок обійшов закон, додавши символи в своєму каталозі.

    До слова, у січні німецька поліція вилучила три картини з пейзажами, які виставили на продаж на аукціоні в Берліні як роботи Адольфа Гітлера.

    Як відомо, Гітлер хотів стати художником перед тим, як піти в політику та очолити нацистську партію.

    Джерело: Європейська правда

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