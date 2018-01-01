У Німеччині на день продовжать коаліційні переговори

Між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних

Переговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині не завершаться 4 лютого, як було заплановано спочатку. Про це повідомляє німецьке видання Focus. Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократична партія Німеччини продовжать консультації 5 лютого.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФРН наблизилася до формування коаліційного уряду

Між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних

Переговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині не завершаться 4 лютого, як було заплановано спочатку.

Про це повідомляє німецьке видання Focus.

Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократична партія Німеччини продовжать консультації 5 лютого.

Переговори, як очікується, триватимуть в неділю до пізньої ночі і продовжаться в понеділок.

За інформацією Spiegel, між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних.

Поки невідомо, чи вдасться сторонам завершити 5 лютого роботу над створенням коаліційного договору.

Нагадаємо, пристрасті навколо формування нової урядової коаліції в Німеччині тривають уже понад три місяці. Попередні переговори щодо формування коаліції «Ямайка» у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) провалилися через вихід з них вільних демократів.

Попередні консультації (зондування) щодо формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН завершилися 11 січня.