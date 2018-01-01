У Німеччині на день продовжать коаліційні переговори
- Сьогодні, 00:50
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Між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітнихПереговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині не завершаться 4 лютого, як було заплановано спочатку.
Про це повідомляє німецьке видання Focus.
Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократична партія Німеччини продовжать консультації 5 лютого.
Переговори, як очікується, триватимуть в неділю до пізньої ночі і продовжаться в понеділок.
За інформацією Spiegel, між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних.
Поки невідомо, чи вдасться сторонам завершити 5 лютого роботу над створенням коаліційного договору.
Нагадаємо, пристрасті навколо формування нової урядової коаліції в Німеччині тривають уже понад три місяці. Попередні переговори щодо формування коаліції «Ямайка» у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) провалилися через вихід з них вільних демократів.
Попередні консультації (зондування) щодо формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН завершилися 11 січня.