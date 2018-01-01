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    У Німеччині на день продовжать коаліційні переговори

    Між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних
    Переговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині не завершаться 4 лютого, як було заплановано спочатку. Про це повідомляє німецьке видання Focus. Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократична партія Німеччини продовжать консультації 5 лютого.
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    <span>ФРН наблизилася до формування коаліційного уряду</span>
    ФРН наблизилася до формування коаліційного уряду

    Між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних

    Переговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині не завершаться 4 лютого, як було заплановано спочатку.

    Про це повідомляє німецьке видання Focus.

    Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократична партія Німеччини продовжать консультації 5 лютого.

    Переговори, як очікується, триватимуть в неділю до пізньої ночі і продовжаться в понеділок.

    За інформацією Spiegel, між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров’я та створення тимчасових робочих місць для безробітних.

    Поки невідомо, чи вдасться сторонам завершити 5 лютого роботу над створенням коаліційного договору. 

    Нагадаємо, пристрасті навколо формування нової урядової коаліції в Німеччині тривають уже понад три місяці. Попередні переговори щодо формування коаліції «Ямайка» у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) провалилися через вихід з них вільних демократів.

    Попередні консультації (зондування) щодо формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН завершилися 11 січня.

    Німеччина Ангела Меркель партії
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