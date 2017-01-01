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    У Німеччині поліція знешкодила вибухівку, знайдену біля різдвяного ярмарку

    Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину»
    Німецька поліція знешкодила вибухівку, виявлену поблизу різдвяного ярмарку у Потсдамі. Про це повідомляє Die Welt. Пакунок з вибухівкою був доставлений кур’єром до однієї з прилеглих до ярмарку аптек, працівники якої і викликали поліцію. Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину», потім
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    У німецькому Потсдамі знешкодили вибухівку&nbsp;
    У німецькому Потсдамі знешкодили вибухівку 

    Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину»

    Німецька поліція знешкодила вибухівку, виявлену поблизу різдвяного ярмарку у Потсдамі.

    Про це повідомляє Die Welt.

    Пакунок з вибухівкою був доставлений кур’єром до однієї з прилеглих до ярмарку аптек, працівники якої і викликали поліцію.

    Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину», потім повідомили про «саморобний вибуховий пристрій».

    Пізніше вибухотехніки знешкодили вибухівку. У місцевих медіа пишуть про звук вибуху.

    Як повідомлялося, поліція евакуювала різдвяний ярмарок у Потсдамі після того як неподалік було виявлено підозрілий пакунок.

    На початку цього тижня різдвяні ярмарки відкрилися по всій Німеччині. Цього року вони проходять в умовах посиленої безпеки, оскільки минулого року на такому ярмарку в Берліні стався теракт, в результаті якого загинули 12 людей.

     

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