У Німеччині поліція знешкодила вибухівку, знайдену біля різдвяного ярмарку

Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину»

Німецька поліція знешкодила вибухівку, виявлену поблизу різдвяного ярмарку у Потсдамі. Про це повідомляє Die Welt. Пакунок з вибухівкою був доставлений кур’єром до однієї з прилеглих до ярмарку аптек, працівники якої і викликали поліцію. Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину», потім



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У німецькому Потсдамі знешкодили вибухівку

Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину»

Німецька поліція знешкодила вибухівку, виявлену поблизу різдвяного ярмарку у Потсдамі.

Про це повідомляє Die Welt.

Пакунок з вибухівкою був доставлений кур’єром до однієї з прилеглих до ярмарку аптек, працівники якої і викликали поліцію.

Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину», потім повідомили про «саморобний вибуховий пристрій».

Пізніше вибухотехніки знешкодили вибухівку. У місцевих медіа пишуть про звук вибуху.

Як повідомлялося, поліція евакуювала різдвяний ярмарок у Потсдамі після того як неподалік було виявлено підозрілий пакунок.

На початку цього тижня різдвяні ярмарки відкрилися по всій Німеччині. Цього року вони проходять в умовах посиленої безпеки, оскільки минулого року на такому ярмарку в Берліні стався теракт, в результаті якого загинули 12 людей.