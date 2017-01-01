У Німеччині поліція знешкодила вибухівку, знайдену біля різдвяного ярмарку
- Сьогодні, 19:59
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Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину»
Німецька поліція знешкодила вибухівку, виявлену поблизу різдвяного ярмарку у Потсдамі.
Про це повідомляє Die Welt.
Пакунок з вибухівкою був доставлений кур’єром до однієї з прилеглих до ярмарку аптек, працівники якої і викликали поліцію.
Правоохоронці попередньо оцінили вміст пакунка як «небезпечну речовину», потім повідомили про «саморобний вибуховий пристрій».
Пізніше вибухотехніки знешкодили вибухівку. У місцевих медіа пишуть про звук вибуху.
Як повідомлялося, поліція евакуювала різдвяний ярмарок у Потсдамі після того як неподалік було виявлено підозрілий пакунок.
На початку цього тижня різдвяні ярмарки відкрилися по всій Німеччині. Цього року вони проходять в умовах посиленої безпеки, оскільки минулого року на такому ярмарку в Берліні стався теракт, в результаті якого загинули 12 людей.