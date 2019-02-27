У Німеччині розслідують справу про отруєння чоловіком обідів колег. Отруйнику загрожує довічне



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Чоловік звинувачується в тому, що в період між 2015 і 2018 роками він отруював обіди колег, зокрема, ацетатом свинцю і ртуттю

У Німеччині прокурори просять суд призначити довічне ув'язнення 57-річному чоловіку за нібито отруєння бутербродів колег по роботі, яке він здійснював протягом кількох років.

Про це пише AP.

Прокурори вважають, що йдеться про замах на вбивство, оскільки передбачувані жертви мало не загинули. Двоє отримали серйозне ураження нирок, а третя жертва знаходиться в комі з непоправним ушкодженням мозку.

Відповідач, чиє ім'я не називають, звинувачується в тому, що в період між 2015 і 2018 роками він отруював обіди колег, зокрема, ацетатом свинцю і ртуттю.

Його заарештували після того, як відеозапис спостереження показав, що він посипав підозрілий порошок на бутерброд колеги. Прокурори вважають, що його мотивація полягала у бажанні спостерігати за фізичним каліцтвом.

Очікується, що районний суд Біелефельда винесе вирок 7 березня.

Джерело: Європейська правда