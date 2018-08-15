У Німеччині схвалили законопроект про визнання третьої статі



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Графа «інша» вживатиметься разом з чинними досі графами «чоловіча стать» та «жіноча стать»

Уряд Німеччини схвалив законопроект, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Головним нововведенням схваленого урядом законопроекту стане поява графи «інша» щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей.

Графа «інша» вживатиметься разом з чинними досі графами «чоловіча стать» та «жіноча стать».

Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Нововведення схвально прокоментувала міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлі. «Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність», - наголосила Барлі.

Раніше на запровадженні цього пункту наполягав Федеральний конституційний суд ФРН. Ще 10 жовтня 2017 судді Федерального конституційного суду визнали чинні дотепер норми щодо визначення статі порушенням закріпленої на законодавчому рівні заборони дискримінації.