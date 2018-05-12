У Норвегії помер відомий джазовий піаніст з України

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В Осло помер джазовий піаніст і композитор Михайло Альперін

В столиці Норвегії помер відомий джазовий піаніст українського походження Михайло Альперін.

Про це повідомив у Facebook музикант Андрій Кондаков.

"Сьогодні не стало Михайла Альперина. Ми дізналися це від Ліни Петрової. Три місяці тому ми провели разом два дні у них в гостях в Осло", – написав Кондаков.

Михайло Альперін – народився 7 листопада 1956 року у місті Кам'янець-Подільський, де навчався у міській дитячій музичній школі за класом фортепіано. Закінчив музичне училище у місті Бєльці.

Виступав у складі джазового квартету «Кварта», потім в «Арсеналі» Олексія Козлова. Грав у дуеті із саксофоністом Симоном Шірманом.

Після 1985 року виступав із сольними програмами на багатьох фестивалях і звернув на себе увагу цікавим використанням молдавського фольклору.

У 1990-х роках Михайло Альперін, Аркадій Шіклопер і Сергій Старостін організували джазове тріо, яке стало популярним у Західній Європі.

З початку 1990-х жив у Норвегії. Викладав у Вищій музичній школі в Осло джазове фортепіано, сольфеджіо та імпровізацію. Виступав на європейських джазових фестивалях.