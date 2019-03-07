У Норвегії вже 10 років падає народжуваність
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Загальний коефіцієнт народжуваності у Норвегії знизився з 2,5 дитини на жінку в 1970 році до 1,5 в минулому році
Норвегія зіштовхнулась із проблемою спаду народжуваності - статистичне агентство країни зафіксувало найнижчу кількість новонароджених з моменту початку підрахунків у ХІХ столітті.
Як повідомив представник статистичного управління Еспен Андерсон, тенденція до зниження народжуваності у Норвегії триває з 2009 року, інформує AP.
У 2018 році в країні з населенням 5,3 мільйона осіб народилися 55 120 дітей, тоді як у 2017 році - 56 633.
За словами Андерсона, загальний коефіцієнт народжуваності знизився з 2,5 дитини на жінку в 1970 році до 1,5 в минулому році.
Міністр у справах дітей та сім'ї Норвегії Х’єлль Інгольф Ропстад попросив Норвезький інститут охорони здоров'я знайти причину падіння народжуваності.
Нагадаємо, кількість новонароджених в КНР зменшилася в 2018 році до 15,23 млн. Даний показник є найнижчим, починаючи із 1961 року.
Джерело: Європейська правда