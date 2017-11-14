У Новій Зеландії помер гусак, що чверть століття прожив з чорним лебедем

Гусак по кличці Томас 24 роки зберігав вірність своєму партнеру - чорному лебедю на ім'я Генрі

У Новій Зеландії помер гусак Томас, що 24 роки прожив із чорним лебедем на ім'я Генрі. Про це пише Daily Mail. Лебідь після 24 років спільного проживання пішов до самки свого виду Генрієтти, з якою у нього з’явилися пташенята. Але Томас не покинув Генрі і ще шість років допомагав парі виховувати потомство. За роки у пари з’явилось 68



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Фото: Wellington Bird Rehabilitation Trust Гусак по кличці Томас

Гусак по кличці Томас 24 роки зберігав вірність своєму партнеру - чорному лебедю на ім'я Генрі

У Новій Зеландії помер гусак Томас, що 24 роки прожив із чорним лебедем на ім'я Генрі. Про це пише Daily Mail

Лебідь після 24 років спільного проживання пішов до самки свого виду Генрієтти, з якою у нього з’явилися пташенята. Але Томас не покинув Генрі і ще шість років допомагав парі виховувати потомство. За роки у пари з’явилось 68 лебедят.

2009 року Генрі помер, а Генрієтта знайшла іншого. Через деякий час Томас закохався у самку свого виду, з якою у нього з’явилися гусенята, проте їх вкрав інший гусак Джордж.

Після пережитого здоров’я Генрі почало стрімко погіршуватися, він втратив зір. Гусака помістили до Веллінгтонського центру реабілітації птахів, де він і помер.

«Спасибі всім, хто любив і дбав про Томаса. Він був особливим хлопчиком з чудовим характером. Томас, милий друг, ми сумуємо за тобою всім серцем. Спочивай з миром», - написали співробітники центру.