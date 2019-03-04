У новому фільмі Marvel головним героєм вперше стане гомосексуаліст



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Marvel підшукують для «Вічних» актора у віці від 30 до 49 років, який «зовнішньо нагадує супергероя»

Marvel Studios розпочала пошук акторів для нової стрічки «Вічні» (Eternals). Про це повідомляє видання That Hashtag Show.

Marvel Studios поступово починає збирати акторський склад для масштабного кінокоміксу «Вічні», який вийде у 2020 році. Планується, що одну з головних ролей виконає відкритий гомосексуаліст.

Кевін Файгі розповідав про плани в найближчому майбутньому ввести до кіновсесвіту ЛГБТ-персонажів. Тож наразі Marvel підшукують для «Вічних» актора у віці від 30 до 49 років, який «зовнішньо нагадує супергероя». Повідомляється, що особлива перевага надаватиметься виконавцям, які не приховують свою орієнтацію.

Вперше Вічні - могутня раса суперлюдей - з'явились у коміксах Marvel в 1976 році. П'ять мільйонів років тому на Землю прибули інопланетні істоти Целестіали, які провели низку генетичних експериментів на протолюдстві. Це призвело до створення двох діаметрально протилежних рас: довгоживучих Вічних і генетично нестійких жахливо гротескних Девіантів (Руйнівників).

Згідно із задумом Целестіалів, перші повинні були захищати Землю, оскільки другі жадали її знищити, що призвело до безперервної ворожнечі між цими вищими расами.

Зйомки «Вічних» стартують у Великій Британії у вересні і триватимуть до січня. Прем'єра епічної картини відбудеться 6 листопада 2020 року.