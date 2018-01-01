У новорічну ніч Луценко показав, як стрімко росте його зарплата
- Сьогодні, 10:00
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Відповідні зміни Генпрокурор вніс до електронної декларації
Генеральний прокурор України Юрій Луценко одержав 218,5 тис. грн заробітної плати.
Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 31 грудня.
Крім цього, 9 грудня Луценко декларував, що отримав 165,7 тис. грн заробітної плати, 4 листопада – 172,3 тис. грн, 4 жовтня – 142 тис. грн.
Нагадаємо, що у серпні Кабінет міністрів погодив підвищення оплати праці працівників прокуратури. Зокрема скасовано норму, згідно з якою оклад генпрокурора та його заступників становив певну кількість мінімальних зарплат, а посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть у 2,8-3 рази.
Зокрема, зазначалося, що зарплата генпрокурора може скласти 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги, його перший заступник зможе отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.