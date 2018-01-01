У новорічну ніч Луценко показав, як стрімко росте його зарплата

Відповідні зміни Генпрокурор вніс до електронної декларації

Генеральний прокурор України Юрій Луценко одержав 218,5 тис. грн заробітної плати. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 31 грудня. Крім цього, 9 грудня Луценко декларував, що отримав 165,7 тис. грн заробітної плати, 4 листопада – 172,3 тис. грн, 4 жовтня – 142 тис. грн.



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Юрій Луценко

Відповідні зміни Генпрокурор вніс до електронної декларації

Генеральний прокурор України Юрій Луценко одержав 218,5 тис. грн заробітної плати.

Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни до е-декларації високопосадовець вніс 31 грудня.

Крім цього, 9 грудня Луценко декларував, що отримав 165,7 тис. грн заробітної плати, 4 листопада – 172,3 тис. грн, 4 жовтня – 142 тис. грн.

Нагадаємо, що у серпні Кабінет міністрів погодив підвищення оплати праці працівників прокуратури. Зокрема скасовано норму, згідно з якою оклад генпрокурора та його заступників становив певну кількість мінімальних зарплат, а посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть у 2,8-3 рази.

Зокрема, зазначалося, що зарплата генпрокурора може скласти 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги, його перший заступник зможе отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.