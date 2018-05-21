У Одесі звільненого через розголошення таємниці слідства прокурора поновили на посаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяну Кобець звільнили за систематичне розголошення службової інформації про хід розслідування кримінальної провадження у груповому хуліганства

Одеський окружний адміністративний суд поновив на посаді прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Тетяну Кобець, яка була звільнена 14 серпня 2017 року «за грубе порушення вимог Закону« Про прокуратуру», присяги і правил прокурорської етики». Про це повідомляє «Думская».

Задовольнивши позов Кобець, суд стягнув з прокуратури області в її користь 181 тисячі грн - середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Кобець звільнили за систематичне розголошення службової інформації про хід розслідування кримінальної провадження у груповому хуліганства.

Йдеться про інцидент, який стався 31 липня 2016 року біля кафе «Бостон» в Чорноморську. Дорожній конфлікт переріс у бійку зі стріляниною з травматичного зброї, кілька людей отримали поранення. Прокурор Кобець, яка здійснювала процесуальне керівництво розслідуванням цієї справи, ділилася інформацією про нього зі своїм колегою, теж прокурором, який передавав відомості фігурантам виробництва. Він підтримував з ними дружні стосунки, про що Кобець була поінформована. Втім, вона і сама знайома з одним з підозрюваних.

Втім, засудити прокурора за «балачки» не вдалося: справу про розголошення закінчилося виправдувальним вироком. Феміда констатувала, що «відомості досудового розслідування можна розголошувати з дозволу прокурора», а раз Кобець є прокурором, то ніякого порушення немає.

Виправдана правоохоронець подала позов до окружного адмінсуду і виграла справу.