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    У Парижі частково перекрили аеропорт через бійку двох реперів

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    У Парижі частково перекрили аеропорт через бійку двох реперів

    Невелику кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бійки

    В залі очікування аеропорту в Парижі два французьких репера Booba і Kaaris побилися.

    Про це повідомляє BBC.

    «Поліція стверджує, що 11 чоловік були арештовані у зв’язку з цим інцидентом, в тому числі члени команди і друзі музикантів. Свідками стали десятки туристів», – йдеться в повідомленні.

    Відеоматеріали, розміщені в соціальних мережах, показали, що чоловіки б’ються між полицями магазину та переслідують один одного навколо кімнати відпочинку.

    За наявними даними, два репера були на концерті в Барселоні. Причина інциденту ще не вияснена.

    «Невелику кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бійки, і зал очікування був тимчасово закритий», – повідомив представник аеропорту.

    Довідка: Booba, справжнє ім’я Елі Яффа, є одним з найуспішніших реп-виконавців Франції, який продає мільйони альбомів та завантажень. Він раніше співпрацював з Kaaris, чиє справжнє ім’я Оку Арманд Гнакурі (Okou Armand Gnakouri). 

    Франція Париж бійка аеропорт Twitter поліція
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