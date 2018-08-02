У Парижі частково перекрили аеропорт через бійку двох реперів
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Невелику кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бійкиВ залі очікування аеропорту в Парижі два французьких репера Booba і Kaaris побилися.
Про це повідомляє BBC.
«Поліція стверджує, що 11 чоловік були арештовані у зв’язку з цим інцидентом, в тому числі члени команди і друзі музикантів. Свідками стали десятки туристів», – йдеться в повідомленні.
Відеоматеріали, розміщені в соціальних мережах, показали, що чоловіки б’ються між полицями магазину та переслідують один одного навколо кімнати відпочинку.
За наявними даними, два репера були на концерті в Барселоні. Причина інциденту ще не вияснена.
Voici ce qu'il s'est passé minute par minute cet après-midi entre les bandes de #Booba et #Kaaris à #Orly : pic.twitter.com/UkIfolG7vN— Le Parisien (@le_Parisien) 1 серпня 2018 р.
Il profite de la bagarre entre #Booba et #Kaaris pour voler un parfum #Orly pic.twitter.com/vHtjD9S6tK— Les Faits Divers (@LesFaitsDiv) 1 серпня 2018 р.
Il ont faillit détruire tout le magasin pic.twitter.com/hXV9mFWu9A#kaaris#Booba— Glamsi (@Glamsi18) 1 серпня 2018 р.
courte video d'un autre angle disponible #booba vs #kaaris pic.twitter.com/GAvq9g9wBv— l (@agrume24) 1 серпня 2018 р.
«Невелику кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бійки, і зал очікування був тимчасово закритий», – повідомив представник аеропорту.
Довідка: Booba, справжнє ім’я Елі Яффа, є одним з найуспішніших реп-виконавців Франції, який продає мільйони альбомів та завантажень. Він раніше співпрацював з Kaaris, чиє справжнє ім’я Оку Арманд Гнакурі (Okou Armand Gnakouri).