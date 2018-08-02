У Парижі частково перекрили аеропорт через бійку двох реперів



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Невелику кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бійки

В залі очікування аеропорту в Парижі два французьких репера Booba і Kaaris побилися.

Про це повідомляє BBC.

«Поліція стверджує, що 11 чоловік були арештовані у зв’язку з цим інцидентом, в тому числі члени команди і друзі музикантів. Свідками стали десятки туристів», – йдеться в повідомленні.

Відеоматеріали, розміщені в соціальних мережах, показали, що чоловіки б’ються між полицями магазину та переслідують один одного навколо кімнати відпочинку.

За наявними даними, два репера були на концерті в Барселоні. Причина інциденту ще не вияснена.

«Невелику кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бійки, і зал очікування був тимчасово закритий», – повідомив представник аеропорту.

Довідка: Booba, справжнє ім’я Елі Яффа, є одним з найуспішніших реп-виконавців Франції, який продає мільйони альбомів та завантажень. Він раніше співпрацював з Kaaris, чиє справжнє ім’я Оку Арманд Гнакурі (Okou Armand Gnakouri).