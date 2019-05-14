  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Парижі можуть заборонити електричні скутери

    • Розсилка
    У Парижі можуть заборонити електричні скутери

    Покинуті електричні скутери нерідко блокують рух на дорогах і паркувальні місця

    У Парижі компаніям з прокату електричних скутерів пригрозили забороною їхньої діяльності, якщо вони не будуть дотримуватися кодексу доброчесної поведінки.

    Про це повідомляє The Local.

    Як зазначається, в останні роки в Парижі виник «бум» компаній, які пропонують короткостроковий прокат електричних скутерів. Скутер можна взяти через додаток і після користування залишити, де завгодно.

    Попри те, що скутери користуються великою популярністю зокрема в туристів, вони також створюють безліч проблем. Скутери, які можуть розвивати максимальну швидкість до 25 миль на годину, повинні їздити по дорозі, але часто їздять і по тротуару.

    Їх також часто залишають в незручних місцях, і транспортні засоби блокують рух на дорогах і паркувальні місця. Дехто навіть викидає їх в річки і канали.

    На сьогодні на вулицях Парижа налічується близько 15 тисяч скутерів. Але якщо нинішні темпи зростання продовжаться, їх кількість скоро досягне 30 тисяч.

    13 травня керівники компаній-орендодавців були викликані в мерію Парижа, щоб підписати добровільну угоду про сумлінну поведінку. Компанії попередили: якщо вони не будуть дотримуватися угоди, можуть зіткнутися з наслідками, зокрема, навіть з тимчасовою забороною на обслуговування.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    дороги Франція Париж автомобіль скутер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ