У Парижі можуть заборонити електричні скутери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Покинуті електричні скутери нерідко блокують рух на дорогах і паркувальні місця

У Парижі компаніям з прокату електричних скутерів пригрозили забороною їхньої діяльності, якщо вони не будуть дотримуватися кодексу доброчесної поведінки.

Про це повідомляє The Local.

Як зазначається, в останні роки в Парижі виник «бум» компаній, які пропонують короткостроковий прокат електричних скутерів. Скутер можна взяти через додаток і після користування залишити, де завгодно.

Попри те, що скутери користуються великою популярністю зокрема в туристів, вони також створюють безліч проблем. Скутери, які можуть розвивати максимальну швидкість до 25 миль на годину, повинні їздити по дорозі, але часто їздять і по тротуару.

Їх також часто залишають в незручних місцях, і транспортні засоби блокують рух на дорогах і паркувальні місця. Дехто навіть викидає їх в річки і канали.

На сьогодні на вулицях Парижа налічується близько 15 тисяч скутерів. Але якщо нинішні темпи зростання продовжаться, їх кількість скоро досягне 30 тисяч.

13 травня керівники компаній-орендодавців були викликані в мерію Парижа, щоб підписати добровільну угоду про сумлінну поведінку. Компанії попередили: якщо вони не будуть дотримуватися угоди, можуть зіткнутися з наслідками, зокрема, навіть з тимчасовою забороною на обслуговування.

Джерело: Європейська правда