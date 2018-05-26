У Парижі на протестах проти Макрона затримали 43 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції вийшли у центр міста з плакатами, прапорами за фаєрами

У Парижі на протестах проти політики президента Еммануеля Макрона поліція затримала 43 людей. У сутичках з протестувальниками постраждали семеро співробітників поліції.

Про це повідомляє місцевий телеканал BFM.

Зазначається, що 32 протестувальники були арештовані. Деякі з них намагалися пронести на акцію зброю, деяких підозрюють в участі в угрупованні з метою здійснення насильства.

Учасники акції вийшли у центр міста з плакатами, прапорами за фаєрами.

У протестній акції взяли участь десятки тисяч людей. Аналогічні мітинги планується проводити також і в інших містах Франції — Тулузі та Марселі.

22 травня у Парижі відбулись сутички між протестувальниками та поліцією, правоохоронці застосували перцевий газ та водомети. Демонстрації у центрі Парижа влаштували держслужбовці та представники профспілок. Учасники протестували проти проекту урядової реформи щодо умов найму держслужбовців.