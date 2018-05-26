У Парижі на протестах проти Макрона затримали 43 людей
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Учасники акції вийшли у центр міста з плакатами, прапорами за фаєрами
У Парижі на протестах проти політики президента Еммануеля Макрона поліція затримала 43 людей. У сутичках з протестувальниками постраждали семеро співробітників поліції.
Про це повідомляє місцевий телеканал BFM.
Зазначається, що 32 протестувальники були арештовані. Деякі з них намагалися пронести на акцію зброю, деяких підозрюють в участі в угрупованні з метою здійснення насильства.
Учасники акції вийшли у центр міста з плакатами, прапорами за фаєрами.
У протестній акції взяли участь десятки тисяч людей. Аналогічні мітинги планується проводити також і в інших містах Франції — Тулузі та Марселі.
Suivez #DourdanActionsCitoyennes en direct à Paris #MaréePopulaire #Dourdan #26mai #Essonne pic.twitter.com/UPgbREWVab— Dourdan Actions Citoyennes Insoumises (@Dourdan_Actions) 26 травня 2018 р.
Une énooorme #MareePopulaire !@MareePopulaire #26mai pic.twitter.com/l4uaMngczT— Elise Löwy (@EliseLowy) 26 травня 2018 р.
22 травня у Парижі відбулись сутички між протестувальниками та поліцією, правоохоронці застосували перцевий газ та водомети. Демонстрації у центрі Парижа влаштували держслужбовці та представники профспілок. Учасники протестували проти проекту урядової реформи щодо умов найму держслужбовців.