У ПАРЄ не прийняли жодного рішення щодо повернення Росії

Обговорення умов повернення Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи продовжиться 1 червня в столиці Хорватії

На сьогоднішньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ без санкцій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко. «Все добре. Ніяких рішень, які наближують Росію хоч на міліметр



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Обговорення умов повернення Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи продовжиться 1 червня в столиці Хорватії

На сьогоднішньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ без санкцій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Все добре. Ніяких рішень, які наближують Росію хоч на міліметр до повернення в ПАРЄ без санкцій на засіданні ad hoc комітету з реформування ПАРЄ прийнято не було. Виступ Слуцького було очевидним. Поверніть нам повноваження, а інакше ми не будемо їздити і платити внески. А без цього не буде діалогу і тд і тп. Потім він сказав, що не можна креслити нові розділові лінії в Європі», — написав він.

Гончаренко також додав, «що стосується самого Слуцького, то я зажадав внести в стенограму своє формальне заперечення проти присутності Слуцького як на цьому, так і на наступних їх засіданнях. Нагадав, що Слуцький знаходиться під санкціями, що в самій Росії він звинувачується в сексуальних домаганнях 4 журналістками, включаючи журналістку BBC, що він неодноразово згаданий в доповіді про корупцію, який тільки що затвердила ПАРЄ... Знаходиться навіть в одному приміщенні з таким персонажем — образливо. На цьому засідання було закінчено».

Варто зауважити, що ця затримка йде на користь українській стороні. Справа в тому, що в червні, швидше за все, закінчиться термін повноважень президента ПАРЄ і голови спеціального комітету Мікеле Ніколетті, який є прихильником зняття санкцій з росіян.