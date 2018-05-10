У передмісті Варшави жорстоко побили трьох українців
- Сьогодні, 12:53
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Розсилка
На громадян України напали і били бейсбольними битами
У селі Глоскув, поблизу Варшави, група невідомих напала на трьох громадян України і жорстоко побила одного з них. Про це в четвер, 10 травня, повідомляє Польське радіо.
Нападники били своїх жертв бейсбольними битами. Один з українців потрапив до лікарні з проломленим черепом і відкушеним язиком. Під час нападу у нього стався епілептичний напад.
За даними Gazeta Wyborcza, постраждалих українців звуть Микола, Андрій і Руслан. Вони працюють в Асоціації водних компаній в Глоскуві. Їм від 45 до 52 років. Українці орендують житло в Глоскуві.
Третього травня вони пішли в місцевий магазин. Після виходу з нього їх зачепив незнайомий чоловік. Між ним і українцями сталася перепалка.
«За їхніми словами, чоловік сказав, що знає, де вони живуть. Він дістав телефон і кудись зателефонував», - розповів співробітник постраждалих.
Коли українці йшли додому, дорогу їм раптово загородили дві машини, з яких вийшло 6-7 чоловіків. Нападники витягли з багажників бейсбольні біти і накинулися з ними на українців. Двом вдалося втекти.
Про інцидент повідомили в поліцію. Правоохоронці продовжують розшук нападників і поки не розкривають подробиці обставин інциденту.