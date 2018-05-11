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    У Петербурзі арештували хлопця, який зробив селфі з трупом коханої

    • Сьогодні, 06:15
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    На тілі дівчини нарахували 78 ударів ножем

    В Петербурзі Приморський суд заарештував Іллю Метлицького, який підозрюється в нанесенні своїй кохані 78 ударів ножем.

    Інцидент стався 8 травня на Коломяжскому проспекті, після НП хлопець зробив Селфі з трупом.

    За попередньо встановленими данними, 21-річний Ілля Метлицький позичив у своєї 20-річної коханої 300 тисяч рублів, але віддавати борг не поспішав.

    Увечері 8 травня він прийшов до неї в будинок на в стані алкогольного сп'яніння, тоді дівчина нагадала йому про заборгованість.

    Сам Метлицький розповідає, що студентка подряпала його ножем, а він проявив самооборону і зробив Селфі на фоні трупа. У підсумку на тілі нещасної нарахували 78 ударів ножем.

    В рамках розслідування кримінальної справи підозрюваний перебуватиме в СІЗО два місяці, за підсумками перевірки приймуть остаточне процесуальне рішення.

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