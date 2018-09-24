У подарованих техаській в’язниці фруктах копи знайшли наркотики на $17 млн
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Ув’язненим подарували 45 ящиків перестиглих бананів
В США в’язниці у Техасі подарували 45 ящиків перестиглих бананів, в яких виявили партію кокаїну на 17,8 мільйона доларів.
Про це повідомляє Департамент кримінального судочинства Техасу в соцмережі Facebook.
Зазначається, що поліцейські, які поїхали забирати партію бананів в порт, помітили, що одна з коробок відрізняється від інших. Коли її відкрили, знайшли там білий порошок. Після відповідних перевірок виявилося, що в коробці кокаїн.
Відкривши інші ящики з бананами офіцери виявили 540 пакетів кокаїну на загальну суму 17,8 мільйона доларів.
Правоохоронні органи США проводять відповідне розслідування.
Раніше повідомлялося, що українські прикордонники у пункті пропуску «Бориспіль» під час перевірки багажу, що прямував транзитом з Варшави до Тель-Авіва, затримали партію кокаїну.
Джерело: Громадське