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    У поліції спростували інформацію про масове отруєння дітей у Дніпрі

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    Дітей у Дніпрі доставили в лікарню для встановлення діагнозу - У поліції спростували інформацію про масове отруєння дітей у Дніпрі
    Дітей у Дніпрі доставили в лікарню для встановлення діагнозу

    У поліції повідомляють, що в лікарні міста звернулися 17 дітей у віці від 7 до 12 років

    У лікарні міста Дніпро звернулися 17 дітей через погіршення самопочуття, але поки що не йдеться про отруєння. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Наразі в лікарні міста звернулися 17 дітей у віці від 7 до 12 років. Всі вони скаржилися на погіршення самопочуття. Дітей доставили в лікарню для встановлення діагнозу», - йдеться в повідомленні.

    У той же час, поліція заперечує інформацію про масове отруєння дітей у Дніпрі.

    Поліцейські Чечелівського відділення поліції внесли інформацію в журнал єдиного обліку. На місці працюють співробітники ювенальної превенції.

    Раніше повідомлялося, що в школі №62 міста Дніпро сталося масове отруєння дітей. Учні скаржаться на нудоту, підвищення температури, у деяких були галюцинації.

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