У поліції спростували інформацію про масове отруєння дітей у Дніпрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дітей у Дніпрі доставили в лікарню для встановлення діагнозу

У поліції повідомляють, що в лікарні міста звернулися 17 дітей у віці від 7 до 12 років

У лікарні міста Дніпро звернулися 17 дітей через погіршення самопочуття, але поки що не йдеться про отруєння. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Наразі в лікарні міста звернулися 17 дітей у віці від 7 до 12 років. Всі вони скаржилися на погіршення самопочуття. Дітей доставили в лікарню для встановлення діагнозу», - йдеться в повідомленні.

У той же час, поліція заперечує інформацію про масове отруєння дітей у Дніпрі.

Поліцейські Чечелівського відділення поліції внесли інформацію в журнал єдиного обліку. На місці працюють співробітники ювенальної превенції.

Раніше повідомлялося, що в школі №62 міста Дніпро сталося масове отруєння дітей. Учні скаржаться на нудоту, підвищення температури, у деяких були галюцинації.