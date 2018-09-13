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    У школі Дніпра масово захворіли діти, 16 потрапили до лікарні

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    У школі Дніпра масово захворіли діти, 16 потрапили до лікарні

    Стан постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості

    У Дніпрі госпіталізували в інфекційні відділення 16 учнів різного віку зі школи №62. Причини виникнення інфекції встановлюють.

    Про це 13 вересня повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

    Стан постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. «До реанімації жодна дитина не потрапляла», - підкреслюється у повідомленні.

    Зазначається, що створено спеціальну комісію, що перевіряє стан здоров’я інших учнів школи №62 та їхнього найближчого оточення. Обстежують також персонал шкільного харчоблоку, інвентар кухні та продукти.

    «Якщо у виникненні інфекції будуть винні, якщо це – отруєння, а не ротавірусна інфекція, винні відповідатимуть повною мірою. Я звертатимуся до правоохоронців та Держпродспоживслужби, щоб цю історію не намагалися розв’язати всередині гуманітарного департаменту або в колі відповідальних осіб. Якщо винні постачальники, керівництво школи або персонал – вони відповідатимуть», – заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

    Раніше повідомлялося, що у Черкасах невідомі розпилили в гуртожитку газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії. З ознаками отруєння до лікарні було госпіталізовано двох хлопців 15 та 16 років.

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