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    У Польщі викрили нелегальну цигаркову фабрику, де працювали українці

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    <p>Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок</p> - У Польщі викрили нелегальну цигаркову фабрику, де працювали українці

    Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок

    Фото: cbsp.policja.pl

    Операція із ліквідації незаконного цеху була проведена у місті Пєкари Шльонскє

    У Польщі у Сілезькому воєводстві правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва тютюнових виборів. Було затримано 14 осіб, зокрема двох поляків та 12 громадян України.

    Про це 5 липня повідомляє Польське радіо з посиланням на інформацію Бескидського відділу Прикордонної служби.

    Зазначається, що операцію із затримання та ліквідації незаконного цеху у місті Пєкари Шльонскє провели у понеділок, 1 липня. Заходи були здійснені на підставі інформації нідерландської податкової служби, а усю операцію координував Європол.

    «В одному із приватних об’єктів виявлено повну лінію з виробництва та пакування цигарок, зокрема спеціалізовані машини та сировину, необхідну для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об’єкті виявили склад, де було кількасот кілограмів тютюну», - повідомила майор Ельжбєта Пікор з Бескидського відділу Прикордонної служби.

    За даними правоохоронців, затримані українці мали дійсні документи, що легалізують їхнє перебування у Польщі.

    Під час обшуків вилучено майже 6 млн штук цигарок та понад 2 тонни тютюну. Збитки для держави оцінили у понад 8 млн злотих (1,9 млн євро).

    Зазначається, що незаконна діяльність тривала від 2018 року. Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок.

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