У Польщі викрили нелегальну цигаркову фабрику, де працювали українці



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Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок Фото: cbsp.policja.pl

Операція із ліквідації незаконного цеху була проведена у місті Пєкари Шльонскє

У Польщі у Сілезькому воєводстві правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва тютюнових виборів. Було затримано 14 осіб, зокрема двох поляків та 12 громадян України.

Про це 5 липня повідомляє Польське радіо з посиланням на інформацію Бескидського відділу Прикордонної служби.

Зазначається, що операцію із затримання та ліквідації незаконного цеху у місті Пєкари Шльонскє провели у понеділок, 1 липня. Заходи були здійснені на підставі інформації нідерландської податкової служби, а усю операцію координував Європол.

«В одному із приватних об’єктів виявлено повну лінію з виробництва та пакування цигарок, зокрема спеціалізовані машини та сировину, необхідну для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об’єкті виявили склад, де було кількасот кілограмів тютюну», - повідомила майор Ельжбєта Пікор з Бескидського відділу Прикордонної служби.

За даними правоохоронців, затримані українці мали дійсні документи, що легалізують їхнє перебування у Польщі.

Під час обшуків вилучено майже 6 млн штук цигарок та понад 2 тонни тютюну. Збитки для держави оцінили у понад 8 млн злотих (1,9 млн євро).

Зазначається, що незаконна діяльність тривала від 2018 року. Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок.