У Польщі розбився МіГ-29
-
Розсилка
Фото рятувальної служби Венгровського повіту, де сталася катастрофа
Пілоту винищувача вдалося катапультуватися
У понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.
Про це повідомляє RMF24.
Катастрофа сталася в місцевості Сточек в центральній частині країни. Пілоту вдалося катапультуватися. Його у задовільному стані знайшли рятувальники і відправили до лікарні.
На місце катастрофи направили 10 пожежних бригад, а також поліцейських.
Слід зазначити, що у липні минулого року польська влада розпорядилася зупинити усі польоти за участю МіГ-29 через катастрофу винищувача, у якій загинув пілот. Втім, за деякий час польоти відновили.
1 березня цього року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про підписання плану військової модернізації, відповідно до якого країна витратить 185 млрд злотих ($49 млрд) на нову зброю і військову техніку до 2026 року. В рамках затвердженого плану Польща хоче замінити застарілі радянські літаки Су-22 і МіГ-29.