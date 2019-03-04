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    У Польщі розбився МіГ-29

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    <p>Фото рятувальної служби Венгровського повіту, де сталася катастрофа</p> - У Польщі розбився МіГ-29

    Фото рятувальної служби Венгровського повіту, де сталася катастрофа

    Пілоту винищувача вдалося катапультуватися

    У понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.

    Про це повідомляє RMF24.

    Катастрофа сталася в місцевості Сточек в центральній частині країни. Пілоту вдалося катапультуватися. Його у задовільному стані знайшли рятувальники і відправили до лікарні.

    На місце катастрофи направили 10 пожежних бригад, а також поліцейських.

    Слід зазначити, що у липні минулого року польська влада розпорядилася зупинити усі польоти за участю МіГ-29 через катастрофу винищувача, у якій загинув пілот. Втім, за деякий час польоти відновили.

    1 березня цього року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про підписання плану військової модернізації, відповідно до якого країна витратить 185 млрд злотих ($49 млрд) на нову зброю і військову техніку до 2026 року. В рамках затвердженого плану Польща хоче замінити застарілі радянські літаки Су-22 і МіГ-29. 

     

    Польща катастрофа міністр
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