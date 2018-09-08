У Польщі спалили автомобіль діяча української громади



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Поліція поки не зв’язалася з громадським діячем

Автомобіль був припаркований на стоянці біля школи з українською мовою навчання в місті Лігниця

У Польщі у ніч на суботу, 8 вересня спалили авто діяча лемківської української громади в Адама Вевюрки.

Про це повідомляє видання «Простір», посилаючись на власні джерела.

Автомобіль був припаркований на стоянці біля школи з українською мовою навчання №4 в місті Лігниця Нижньосилезького воєводства.

«Я залишив своє авто у Лігниці біля української школи, де викладаю, у п’ятницю о 15:00. А сам поїхав іншою машиною на засідання Об’єднання лемків у Горлицях (Малопольске воєводство). Знаходячись тут, дізнався про підпал своєї машини», - заявив Вевюрка.

Як додає Адам Вевюрка, поліція поки з ним не зв’язалася, проте на місці події вже була під час гасіння пожежі. Зараз поліція в процесі дослідження камер поблизу місця підпалу.

Адам Вевюрка, окрім діяльності в Об’єднанні лемків, є політиком місцевого самоврядування. Він обирається до повітової ради в Лігниці зі списків «Громадянської коаліції», тобто об’єднаного списку опозиційних партій (Громадянська платформа, Сучасна і Ініціатива польська).

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