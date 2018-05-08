У Польщі трьом українцям загрожує 20 років в'язниці через наркотики

Чоловіки намагалися провезти в Україну 237 кг смоли канабісу

Трьом громадянам України в Польщі загрожує 20-річний тюремний термін за транспортування наркотиків. Про це повідомляє Польське радіо. «Національна прокуратура в Ряшеві 30 квітня 2018 внесла в Окружний суд в Перемишлі обвинувальний акт проти двох чоловіків: 39-річного та 46-летннего і однієї жінки: 34-річного віку», - йдеться в



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Чоловіки намагалися провезти в Україну 237 кг смоли канабісу

Трьом громадянам України в Польщі загрожує 20-річний тюремний термін за транспортування наркотиків. Про це повідомляє Польське радіо.

«Національна прокуратура в Ряшеві 30 квітня 2018 внесла в Окружний суд в Перемишлі обвинувальний акт проти двох чоловіків: 39-річного та 46-летннего і однієї жінки: 34-річного віку», - йдеться в повідомленні.

За злочини їм загрожує 20 років тюремного ув'язнення.

Група також буде відповідати в суді за спробу ввезення з Польщі в Україну на прикордонному пункті пропуску «Корчова-Краковець» смоли каннабісу загальною вагою 237 кг.