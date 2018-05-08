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    У Польщі трьом українцям загрожує 20 років в'язниці через наркотики

    Чоловіки намагалися провезти в Україну 237 кг смоли канабісу
    Трьом громадянам України в Польщі загрожує 20-річний тюремний термін за транспортування наркотиків. Про це повідомляє Польське радіо. «Національна прокуратура в Ряшеві 30 квітня 2018 внесла в Окружний суд в Перемишлі обвинувальний акт проти двох чоловіків: 39-річного та 46-летннего і однієї жінки: 34-річного віку», - йдеться в
    • Сьогодні, 08:44
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    Чоловіки намагалися провезти в Україну 237 кг смоли канабісу

    Трьом громадянам України в Польщі загрожує 20-річний тюремний термін за транспортування наркотиків. Про це повідомляє Польське радіо.

    «Національна прокуратура в Ряшеві 30 квітня 2018 внесла в Окружний суд в Перемишлі обвинувальний акт проти двох чоловіків: 39-річного та 46-летннего і однієї жінки: 34-річного віку», - йдеться в повідомленні.

    За злочини їм загрожує 20 років тюремного ув'язнення. 

    Група також буде відповідати в суді за спробу ввезення з Польщі в Україну на прикордонному пункті пропуску «Корчова-Краковець» смоли каннабісу загальною вагою 237 кг.

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    Польща українці наркотики
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