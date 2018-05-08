У Польщі трьом українцям загрожує 20 років в'язниці через наркотики
- Сьогодні, 08:44
-
Розсилка
Чоловіки намагалися провезти в Україну 237 кг смоли канабісу
Трьом громадянам України в Польщі загрожує 20-річний тюремний термін за транспортування наркотиків. Про це повідомляє Польське радіо.
«Національна прокуратура в Ряшеві 30 квітня 2018 внесла в Окружний суд в Перемишлі обвинувальний акт проти двох чоловіків: 39-річного та 46-летннего і однієї жінки: 34-річного віку», - йдеться в повідомленні.
За злочини їм загрожує 20 років тюремного ув'язнення.
Група також буде відповідати в суді за спробу ввезення з Польщі в Україну на прикордонному пункті пропуску «Корчова-Краковець» смоли каннабісу загальною вагою 237 кг.