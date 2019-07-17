У Польщі в результаті ДТП загинув українець



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Інцидент стався недалеко від Варшави

В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

«Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор.

Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.