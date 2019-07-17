  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Польщі в результаті ДТП загинув українець

    • Розсилка
    У Польщі в результаті ДТП загинув українець

    Інцидент стався недалеко від Варшави

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

    Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

    «Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

    Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор.

    Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.

    ДТП радіо водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ