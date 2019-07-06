  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Польщі затримали 12 українців на нелегальній фабриці цигарок

    • Розсилка
    У Польщі затримали 12 українців на нелегальній фабриці цигарок

    Підпільна фабрика тютюнових виробів завдала збитків на 6 млн злотих

    Польські правоохоронці затримали робітників підпільної фабрики з виробництва сигарет. Серед працівників були 12 громадян України.

    Окрім українців були затримані також двоє громадян Польщі. Підпільний цех розташовувався у Сілезькому воєводстві.

    Нелегальне виробництво цигарок облаштували в одному із приватних об'єктів. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 6 млн штук цигарок. Також у ході спецоперації на складі фабрики виявили понад дві тонни тютюну.

    Попередньо підраховано збитки для держави - їх оцінили у понад 6 млн злотих, або у 1,4 млн євро.

    Джерело: Польське радіо

    Польща контрабанда українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ