У Польщі затримали 12 українців на нелегальній фабриці цигарок



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Підпільна фабрика тютюнових виробів завдала збитків на 6 млн злотих

Польські правоохоронці затримали робітників підпільної фабрики з виробництва сигарет. Серед працівників були 12 громадян України.

Окрім українців були затримані також двоє громадян Польщі. Підпільний цех розташовувався у Сілезькому воєводстві.

Нелегальне виробництво цигарок облаштували в одному із приватних об'єктів. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 6 млн штук цигарок. Також у ході спецоперації на складі фабрики виявили понад дві тонни тютюну.

Попередньо підраховано збитки для держави - їх оцінили у понад 6 млн злотих, або у 1,4 млн євро.

Джерело: Польське радіо