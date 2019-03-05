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    У Польщі затримали українців за незаконне перевезення мігрантів

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    У Польщі затримали українців за незаконне перевезення мігрантів

    Серед затриманих 13 поляків і троє українців

    Центральне слідче бюро поліції Польщі у співпраці з прикордонниками затримали 16 осіб, підозрюваних у діяльності злочинної групи, яка займається незаконним перевезенням іноземців.

    Про це повідомляє RMF24.

    В операції з затримання підозрюваних взяли участь більше ста поліцейських і прикордонників. Серед затриманих 13 поляків і троє українців.

    За даними правоохоронців, злочинна група займалася перевезенням на територію Польщі громадян Пакистану, Сирії, Алжиру, Іраку, Єгипту, Ірану та Індії, а потім їх легалізацією на теренах країни. У такий спосіб злочинці могли допомогти потрапити на територію Польщі до півтисячі іноземців.

    Механізм діяльності злочинної групи полягав у забезпеченні іноземців документами, які дозволяли їм легальне перебування і роботу в Польщі.

    Під час поліцейської операції у помешканнях підозрюваних вилучили майже чверть мільйона злотих у різній валюті. Загалом же правоохоронці вважають, що на перевезенні мігрантів злочинці заробили до 920 тисяч євро.

    Наразі прокуратура Польщі вимагає тримісячного арешту для п’яти затриманих.

    Загалом за звинуваченнями в участі у злочинній групі з метою полегшення влаштування іноземців затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Джерело: Економічна правда

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