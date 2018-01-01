У Польщі затримали жінку, яка продавала в рабство українців

Жінці висунули загалом 20 звинувачень, із них 17 - за торгівлю людьми

У польському Вроцлаві затримали жінку, яка продавала в рабство громадян України. Про це повідомляє «Польське радіо». Окружна прокуратура звинуватила 44-річну Аґнєшку Ґ. у торгівлі людьми, погрозах та підробці документів. Жінка знаходила людей, зокрема, українців, для роботи у трьох будівельних фірмах. При цьому вона



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Жінці висунули загалом 20 звинувачень, із них 17 - за торгівлю людьми

У польському Вроцлаві затримали жінку, яка продавала в рабство громадян України.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Окружна прокуратура звинуватила 44-річну Аґнєшку Ґ. у торгівлі людьми, погрозах та підробці документів. Жінка знаходила людей, зокрема, українців, для роботи у трьох будівельних фірмах. При цьому вона використовувала незнання українцями польської мови. У працівників відбирали паспорти, щоб вони не могли вільно їздити країною та полишати робочі місця.

Щодо громадян України застосовували також так званий «механізм боргів» - за повернення паспорту зловмисниця вимагала сплачувати витрати, пов’язані з працевлаштуванням іноземців. Жінка також встановлювала штрафи, не виплачуючи зарплат. Працівників карали за те, що вони хворіли, змінювали роботу або не відповідали на дзвінки.

Жінці висунули загалом 20 звинувачень, із них 17 - за торгівлю людьми. Їй загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.