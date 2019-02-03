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    У Полтаві дівчинка, яка постраждала від падіння крижаної брили, впала в кому

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    <span>У Полтаві брила льоду травмувала 6-річну дівчинку</span> - У Полтаві дівчинка, яка постраждала від падіння крижаної брили, впала в кому
    У Полтаві брила льоду травмувала 6-річну дівчинку

    У потерпілої діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток склепіння черепа, забій головного мозку важкого ступеня

    У Полтаві шестирічна дівчинка, яка була травмована уламком крижаної брили, впала в кому.

    Про це повідомляє UA: Полтава.

    Зараз дівчинка знаходиться в реанімації.

    «У потерпілої діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток склепіння черепа, забій головного мозку важкого ступеня, внаслідок чого розвинулася кома першого ступеня», - розповіла журналістам телеканалу лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Полтавської міської дитячої клінічної лікарні Юлія Чернявська.

    Як раніше повідомлялося, через травмування дитини відкрито кримінальне провадження за статтею «службова недбалість».

    Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, в Полтаві крижана брила впала з даху будинку. Уламок, що відлетів від брили, влучив у голову шестирічній дівчинці, яка разом з мамою і братом проходила повз. Після удару дитина втратила свідомість.

    Полтава здоров'я діти лікарня
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