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    У Полтаві іноземець викрав авто із двома дітьми

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    У Полтаві іноземець викрав авто із двома дітьми - У Полтаві іноземець викрав авто із двома дітьми
    У Полтаві іноземець викрав авто із двома дітьми

    Викрадачем виявився 20-річний студент, який прибув із республіки Судан для навчання в одному із закладів вищої освіти Полтави

    У Полтаві 20-річний студент із Судану 24 серпня викрав легковик, в якому перебували двоє дітей, 2012 та 2019 років народження.

    Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

    До поліції міста Полтава 24-го серпня надійшла інформація від чоловіка, що близько 13-ї години по вулиці Соборності невідомий заволодів його автомобілем «Опель Зафіра», в салоні якого перебували двоє дітей: 2012 та 2019 років народження.

    «Правопорушник викрав легковий автомобіль, на задньому сидінні якого перебували двоє малолітніх дітей. Після викрадення авто чоловік, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Упродовж кількох хвилин фігуранта наздогнали та затримали поліцейські. Виявилося, що викрадачем є 20-річний студент, який прибув із республіки Судан для навчання в одному із закладів вищої освіти Полтави», — йдеться у повідомленні.

    На пошуки автомобіля одразу орієнтували весь особовий склад поліції міста. Упродовж декількох хвилин поліцейські виявили даний автомобіль по вулиці Маршала Бірюзова.

    Чоловік, який кермував авто, допустив зіткнення з відбійником та почав тікати.

    Однак поліцейським вдалося наздогнати та затримати правопорушника.

    За процесуального керівництва прокуратури слідчими відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від 3-ох до 5-ти років обмеження або позбавлення волі.

    автомобіль навчання чоловік Судан
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