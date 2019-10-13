У Полтаві померла 25-річна жінка, яку напередодні покусали собаки



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Патрульні виявили у чагарниках молоду жінку та близько 7 агресивних тварин

Сьогодні близько 7-ї ранку у лікарні померла 25-річна жінка, яку вчора госпіталізували до лікарні з переохолодженням та ранами від укусів собак.

Про це повідомляє ГУНП у Полтавській області.

«Вчора, близько 5-ї ранку, патрульна поліція отримала виклик від жительки Полтави про напад зграї собак на невідому жінку, поблизу ставка, що на вулиці Лесі Українки», - сказано у повідомленні.

Патрульні виявили у чагарниках молоду жінку та близько 7 агресивних тварин.

Застосувавши сльозогінний газ, поліцейські відбили напад і до приїзду «швидкої» надали постраждалій домедичну допомогу.

З метою встановлення всіх обставин інциденту та причини смерті загиблої відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК України (Умисне вбивство - ред.).

«За фактом смерті відкрито кримінальне провадження. Призначено судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причину її смерті. На момент доставлення до лікарні у неї був попередній діагноз переохолодження і численні рани від укусів тварин. Ще належить з'ясувати від чого все ж таки вона загинула», —зазначили в поліції.

Триває слідство.