У Полтаві сніг обвалив дах ринку



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На ринку Балковий в Полтаві обвалився дах

У результаті інциденту ніхто не постраждав, ринок продовжує працювати

У Полтаві на одному з ринків під товщею снігу почав руйнуватися дах. Про це в п'ятницю, 1 лютого, повідомляє місцеве видання Новини Полтавщини.

Зокрема, зазначено, що на ринку Балковий, що розташований на зупинці Дослідна в Київському районі міста, після чищення снігу працівники самостійно почали ламати покрівлю.

Тим часом полтавчанин Олександр Балковий виклав в Youtube аерозйомку нинішнього ринку. У його замітці до відео значиться, що ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Магазини, які розташовані під аварійним покриттям, працювали, як і раніше, а люди вільно ходили під небезпечною покрівлею.