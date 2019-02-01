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    У Полтаві сніг обвалив дах ринку

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    <p>На ринку Балковий в Полтаві обвалився дах</p> - У Полтаві сніг обвалив дах ринку

    На ринку Балковий в Полтаві обвалився дах

    У результаті інциденту ніхто не постраждав, ринок продовжує працювати

    У Полтаві на одному з ринків під товщею снігу почав руйнуватися дах. Про це в п'ятницю, 1 лютого, повідомляє місцеве видання Новини Полтавщини.

    Зокрема, зазначено, що на ринку Балковий, що розташований на зупинці Дослідна в Київському районі міста, після чищення снігу працівники самостійно почали ламати покрівлю.

    Тим часом полтавчанин Олександр Балковий виклав в Youtube аерозйомку нинішнього ринку. У його замітці до відео значиться, що ніхто в результаті інциденту не постраждав.

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    У Полтаві сніг обвалив дах ринку
    У Полтаві сніг обвалив дах ринку
    У Полтаві сніг обвалив дах ринку
    У Полтаві сніг обвалив дах ринку
    У Полтаві сніг обвалив дах ринку

    Магазини, які розташовані під аварійним покриттям, працювали, як і раніше, а люди вільно ходили під небезпечною покрівлею.

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