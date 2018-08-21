У Порошенка хочуть легалізувати перевезення до кордону з окупованим Кримом



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Пункт пропуску

У президента сподіваються, що ліквідувати нелегальних перевізників до Криму можна буде після того, як з'являться легальні

Представництво президента України в Криму виступає за відкриття офіційних пасажирських перевезень до адміністративного кордону окупованого півострова.

Про це 20 серпня заявив перший заступник постпреда президента в Криму Ізет Гданов.

«Наші громадяни в Криму звертають увагу на відсутність легального пасажирського сполучення з контрольно-пропускними пунктами в'їзду-виїзду, які відкриті. Хочу нагадати, їх три: «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка», - сказав він.

За його словами, до цих пір там немає документів у людей і не вирішується питання про легальне сполучення.

Гданов пояснив, що питання перевезень знаходиться в компетенції районної та обласної державних адміністрацій, а також Державної служби з безпеки на транспорті.

«Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде вирішено», - зазначив він.

Також він заявив, що ліквідувати нелегальних перевізників можна буде після того, як з'являться легальні.

«Питання нелегальних перевезень, питання нелегального і напівлегального бізнесу біля адмінмежі набирають обертів», - сказав постійний представник президента в Криму Борис Бабін.

Він додав, що не може констатувати поліпшення ситуації.

Нагадаємо, протягом 2018 року фіксується зростання кількості виданих кримчанам українських паспортів.

Джерело: Інтерфакс-Україна