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    У Порошенка хочуть легалізувати перевезення до кордону з окупованим Кримом

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    Пункт пропуску - У Порошенка хочуть легалізувати перевезення до кордону з окупованим Кримом
    Пункт пропуску

    У президента сподіваються, що ліквідувати нелегальних перевізників до Криму можна буде після того, як з'являться легальні

    Представництво президента України в Криму виступає за відкриття офіційних пасажирських перевезень до адміністративного кордону окупованого півострова.

    Про це 20 серпня заявив перший заступник постпреда президента в Криму Ізет Гданов.

    «Наші громадяни в Криму звертають увагу на відсутність легального пасажирського сполучення з контрольно-пропускними пунктами в'їзду-виїзду, які відкриті. Хочу нагадати, їх три: «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка», - сказав він.

    За його словами, до цих пір там немає документів у людей і не вирішується питання про легальне сполучення.

    Гданов пояснив, що питання перевезень знаходиться в компетенції районної та обласної державних адміністрацій, а також Державної служби з безпеки на транспорті.

    «Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде вирішено», - зазначив він.

    Також він заявив, що ліквідувати нелегальних перевізників можна буде після того, як з'являться легальні.

    «Питання нелегальних перевезень, питання нелегального і напівлегального бізнесу біля адмінмежі набирають обертів», - сказав постійний представник президента в Криму Борис Бабін.

    Він додав, що не може констатувати поліпшення ситуації.

    Нагадаємо, протягом 2018 року фіксується зростання кількості виданих кримчанам українських паспортів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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