У Порошенка пояснили, чому в питанні розірвання угод із РФ не слід поспішати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Луценко

Між Україною та РФ укладено близько чотирьох сотень двосторонніх угод

У питанні розірвання договорів із РФ поспішати не слід, адже серед них є ті, які потрібні Україні для того, щоб захищатися у міжнародних судах і використовувати як доказ, що Росія в односторонньому порядку не виконує і порушує ці угоди.

На цьому в ефірі телеканалу ZIK наголосила представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

Ірина Луценко, відповідаючи на запитання, чи з огляду на запровадження воєнного стану в Україні наша держава розірве дипломатичні відносини з країною-агресором, процитувала слова заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який наголошував на важливості роботи українських консулів у Росії.

«Не забуваймо, що в нас кілька десятків політичних в’язнів, у нас є арештовані і прооперовані моряки. Хто буде забезпечувати до них доступ? Хто буде мати можливість, використовуючи дипломатичні чи консульські канали й можливості, отримувати якісь комунікації з нашими політичними в’язнями? Немає посла, але консульські відносини залишаються у РФ», – заявила вона та наголосила, що в Росії перебувають 3,5 мільйона українських громадян.

Луценко нагадала, що між Україною та РФ укладено близько чотирьох сотень двосторонніх угод. Вона зауважила, що міністр Клімкін неодноразово говорив, що в питанні розірвання договорів поспішати не слід, адже серед них є ті, що потрібні Україні для того, аби захищатися у міжнародних судах і використати як доказ, що РФ в односторонньому порядку не виконує і порушує угоди.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що за останній час було припинено дію 48 договорів з Росією. Найближчим часом буде припинено дію близько 40 договорів з Росією

Він нагадав, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року припиняє своє існування.