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    Клімкін заявив, що Україна розірвала 48 договорів з РФ

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    Клімкін заявив, що Україна розірвала 48 договорів з РФ

    Найближчим часом буде припинено дію близько 40 договорів з Росією

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що за останній час було припинено дію 48 договорів з Росією.

    Про це Клімкін заявив в ефірі програми «Право на владу».

    Він нагадав, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року припиняє своє існування.

    «Ми дали відповідно Росії чіткий меседж і дипломатичну ноту, що він припиняє своє існування відповідно до процедури, яка в нього закладена. Тому нікого договору не буде. За шість місяців після того, як ми його подали, він зовсім припиняє своє існування», - наголосив Клімкін.

    «Ми останнім часом вбили 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно. Для того, щоб це не зашкодило нашим громадянам. Що стосовно Азовського моря.. у нас є фундаментальний позов, який охоплює Чорне та Азовське моря, а також Керченську протоку. Відповідно до конвенції про морське право, за результатами подій в неділю, ми подали до неї додаткову скаргу», - сказав він.

    Він також наголосив, що президент РФ Володимир Путін вже отримав «ляпас», коли президент США Дональд Трамп скасував зустріч з ним.

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