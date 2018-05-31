У Порошенка пропонують розмістити базу морської охорони в Генічеську

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Постпред президента стурбований ескалацією в Азовському морі

У Генічеську необхідно розмістити базу морської охорони, ВМС України та інших силових структур, щоб країна-агресор не могла дестабілізувати ситуацію в регіоні. Про це заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії постійний представник президента України в Криму Борис Бабін.

«Я з перших днів на посаді пропонував посилювати відповідні підрозділи Національної поліції Криму і Севастополя, і зараз вони розміщуються по всій лінії розмежування, але насамперед в Генічеську. Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії. Ця пропозиція не сприйнята повною мірою керівництвом МВС. Ми наполегливо просимо зробити Генічеськ містом базування морської охорони і ВМС України. В умовах ескалації конфлікту на Азові це набуває ключового значення», – сказав постпред.

За словами Бориса Бабіна, в Генічеському районі склалася складна ситуація, а різні місцеві угрупування проводять мітинги і висувають політичні вимоги до української влади. Постпред вважає, що Росія використовує їх для розгойдування ситуації в регіоні, прилеглому до адміністративної межі з анексованим Кримом.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративна, але фактично – справжня межа. У Херсонській області на адмінмежі з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

З боку окупованого Криму теж обладнані три пункти пропуску: «Перекоп», «Джанкой» і «Армянськ». Їх контролюють російські прикордонники і спецслужби.