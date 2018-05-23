У Порошенка заперечили оплату за організацію зустрічі з Трампом

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Зустріч Петра Порошенка та Дональда Трампа

Адміністрація Порошенка вимагатиме спростування фейкової інформації про організацію зустрічі з Трампом

В Адміністрації президента України заперечили інформацію про те, що посередники Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів адвокату Дональда Трампа для організації першої зустрічі двох президентів у 2017 році.

Про це «УНІАН» повідомили у прес-службі Адміністрації президента.

«Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що нібито зустріч президентів України і США була організована за гроші. Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України у США», — заявили в АП.

Крім того у Порошенка додали, що поширена «дезінформація» є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських відносин, «а також персональною атакою на президентів України та США».

«Оскільки в процесі підготовки даного матеріалу було проігноровано коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. В разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду», — заявили в Адміністрації президента.

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко також заявила, що ця новина є фейком.

«Огидний фейк. Це була повноцінна зустріч, де в тому числі піднімалося й питання заручників. Й домовленості про цю зустріч, як і всі наступні, досягалися на дипломатичному рівні, а не через лобістів. Просто огидно», — написала вона у Facebook.

Раніше ВВС з посиланням на джерела у Києві заявила, що адвокат президента США Майкл Коен отримав виплати у розмірі щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації першої зустрічі президента України Петра Порошенка та Дональда Трампа у 2017 році.

Оплачували зусилля Коена посередники, які були на боці Порошенка. Налагодження зв’язків із Трампом було доручено колишньому помічнику Порошенка. Той зі свого боку попросив про це українського депутата, ім’я та партія якого не називаються.

За повідомленнями знайомих із ситуацією джерел у Києві, депутат використав особисті контакти у єврейських організаціях у штаті Нью-Йорк, які і привели до адвоката Трампа Майкла Коена.

Ймовірніше за все, Трампу про ці виплати відомо не було.