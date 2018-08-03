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    У Порошенка зрозуміли: перемогти у першому турі йому не вдасться

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    Сергій Березенко - У Порошенка зрозуміли: перемогти у першому турі йому не вдасться
    Сергій Березенко

    «Безумовної перемоги в першому турі не буде. Але буде перемога у другому турі», - переконує соратник президента

    У БПП впевнені, що хоч Порошенко і не виграє у першому турі наступних президентських виборів, але точно отримає перемогу у другому. Такою думкою з «Главкомом» поділився представник БПП, один з ключових членів передвиборчого штабу глави держави Сергій Березенко. Політик стверджує, що у 2014 році ніхто й не думав, що Порошенко буде переможцем у першому турі. Але тоді відбулось щось неймовірне і динаміка зростання рейтингу кандидата становила близько 3-3,5% на день. І це був рекордний результат за весь час існування незалежної України.

    Березенко додає, що наразі зовсім інша ситуація, при якій очікувати перемоги у першому турі не варто. «Я не стану вам брехати та займатися відвертим популізмом. Так, визнаю, безумовної перемоги в першому турі не буде. Але буде перемога у другому турі», - запевняє соратник президента.

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    Нагадаємо, що нещодавно на прес-конференції президент Порошенко заявив, що ще не визначився чи йти йому на вибори, чи ні. Але за словами Сергія Березенка, те, що Порошенко не піде на вибори навряд чи можливо. Більш того, вже стало відомо, у Порошенка запрацював виборчий штаб.

    Детальніше читайте тут: «Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде»

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