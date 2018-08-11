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    У порт Херсона зайшло російське санкційне судно

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    Судно Mekhanik Pogodin під прапором&nbsp;РФ - У порт Херсона зайшло російське санкційне судно
    Судно Mekhanik Pogodin під прапором РФ

    Російське судно вийде з Херсонського морського торговельного порту «не скоро», вважає постпред президента в Криму

    У Херсоні виявлено російське судно з санкційного списку РНБО України.

    Про це у Facebook написав постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

    «Співробітниками Головного управління СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, у свою чергу, є в санкційному списку РНБО України», - уточнив Борис Бабін. 

    За його словами, судно зайшло в Херсонський морський торговельний порт у п’ятницю. 

    «Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Упевнений також, що на цей раз справу нікому розвалити не вдасться. Оскільки санкційні питання та Кримінально-процесуальний кодекс речі різні - беремо справу на неухильний контроль в межах повноважень», - наголосив Бабін. 

    Він підкреслив, що питання постачання нафтопродуктів суднами під прапором РФ внутрішніми водними шляхами та пов'язаних ризиків представництво підіймало на найвищому рівні, так само як й інтенсифікацію контролю за санкційними режимами у сфері судноплавства. 

    «Радий, що є ті, хто нас чує. І таких дуже багато. Працюємо», - написав Бабін.

    Раніше секретар РНБО заявляв, що Росія бачить в Азово-Чорноморському регіоні плацдарм для своєї експансії.
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