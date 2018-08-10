Росія бачить в Азово-Чорноморському регіоні плацдарм для своєї експансії – Турчинов



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Олександр Турчинов перевірив готовність до протидії російській агресії на півдні України, організації берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря

Турчинов обговорив з командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС

Військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час перебування в районі проведення Операції Об’єднаних сил, де він перевіряв готовність до протидії російській агресії на півдні України, організації берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря.

За словами секретаря РНБО України, нарощування військової присутності РФ поєднується з «брутальним порушенням міжнародного морського права в Азовському морі, що проявляється, зокрема, у незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден». «Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України», - сказав він.

Турчинов наголосив, що в районі проведення ООС одним з найбільш загрозливих напрямків залишається Маріупольський, «де не виключається проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя».

«На крайньому півдні зони протистояння - стабільно висока кількість обстрілів наших позицій та військових провокацій з боку російсько-терористичних військ», - зазначив він.

Під час наради з керівництвом Міністерства оборони, командуванням ООС, керівниками Державної прикордонної служби, Національної поліції та Національної гвардії Турчинов приділив значну увагу питанням посилення та організації берегової оборони та ефективної протидії сухопутним і морським провокаціям з боку РФ.

Секретар РНБО України обговорив з командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ питання створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС.

Під час перебування в Маріупольському порту Турчинов визначив з керівництвом Державної прикордонної служби комплекс завдань з технічного забезпечення та посилення морської складової в забезпеченні надійного захисту українського південного кордону.

Секретар РНБО України побував на передових позиціях українських військових в Широкіно, що протягом багатьох років знаходилися в епіцентрі російських військових провокацій та обстрілів, і обговорив з керівництвом 36-ї окремої бригади морської піхоти бойові завдання щодо надійного захисту південного флангу лінії зіткнення.

За словами Турчинова, для адекватної протидії російській експансії необхідне посилення військово-морської присутності України в регіоні шляхом «перебазування частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ, розгортання додаткових постів спостереження за береговою лінією та акваторією моря, а також груп швидкого реагування на російські провокації в Азовському регіоні».

«Українські військові гідно виконують поставлені перед ними завдання, надійно захищаючи південь України, та здатні адекватно протидіяти військовим провокаціям РФ», - підсумував секретар РНБО України.