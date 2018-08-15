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    У потязі Львів-Київ пасажири влаштували бійку

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    У потязі Львів-Київ пасажири влаштували бійку

    Винуватці конфлікту заявили, що не змогли купити квитки, хоча у вагоні були вільні місця

    У вівторок, 14 серпня, в одному з вагонів поїзда Інтерсіті сполученням Львів - Київ сталася бійка через пасажирів без квитків.

    Про це пише у Facebook журналіст Андрій Чемес.

    Він зазначає, що конфлікт спалахнув через те, що у вагон поїзда зайшли чоловік і жінка без квитків. Вони відмовлялися залишити вагон і наголошували, що їм потрібно терміново потрапити в столицю на судове засідання.

    За їхньою версією, вони не змогли придбати квитки на сайті Укрзалізниці через їхню відсутність, хоча у вагоні було багато вільних місць.

    Згодом обурені затримкою поїзда пасажири влаштували бійку з чоловіком і жінкою, які відмовлялися покинути вагон.

    До Києва поїзд вирушив з 15-хвилинним запізненням.

    Київ Львів бійка потяг залізниця жінка чоловік
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