У Празі презентували книгу про російський фашизм і розпад імперії

Російський експерт написав книгу «Росія між фашизмом та розпадом»

У четвер, 1 лютого, о 19.00 у Празі (Чехія) почалася презентація книги російського професора Юрія Федорова «Росія між фашизмом і розпадом», яку видали в Україні. Презентація відбувається в Інформаційному центрі Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки. Дивіться онлайн-трансляцію на «Главкомі». Серед організаторів



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Російський експерт написав книгу «Росія між фашизмом та розпадом»

У четвер, 1 лютого, о 19.00 у Празі (Чехія) почалася презентація книги російського професора Юрія Федорова «Росія між фашизмом і розпадом», яку видали в Україні. Презентація відбувається в Інформаційному центрі Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки.

Дивіться онлайн-трансляцію на «Главкомі».

Серед організаторів Інститут вивчення тоталітарних режимів (Чехія), Інститут міжнародних досліджень Карлового університету (Чехія) та Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (Україна).

У цій книзі порушуються питання того, що буде з Європою після розпаду Росії, що є неминучим. Крім того, автор доводить, що в Росії встановився фашистський лад, який призведе до розпаду імперії.

Варто відмітити, що книга «Росія між фашизмом та розпадом» була видана Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння (Київ, Україна).

Довідка:

Юрій Федоров є провідним російським незалежним експертом з питань зовнішньої та безпекової політики Росії. До 2006 року обіймав посаду професора Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМО), до цього працював заступником директора з наукової роботи московського Центру політичних досліджень Росії (ПІР-центр). В період 2006-2009 рр. був науковим співробітником Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні. В даний час він працює в університетах та дослідницьких центрах Італії та Чехії і є позаштатним співробітником російської служби «Радіо Свобода». Автор ряду книг, численних наукових статей, опублікованих в Росії, Україні, США та Європі.