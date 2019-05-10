У Празі вшанували пам'ять жертв сталінських репресій



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Місце поховання Максима Славінського невідоме, на Ольшанському цвинтарі встановили його символічну могилу Фото: Радіо Свобода

Серед перших арештованих у 1945 році був посол УНР в Чехословаччині, поет і перекладач Максим Славінський

Чеська громадська організація Bez komunistů.cz («Без комуністів») 10 травня на Ольшанському цвинтарі у Празі вшанувала пам’ять українців, росіян, білорусів, яких після перемоги у Другій світовій війні арештував і вислав до ГУЛАГу радянський НКВС.

Як зазначається, 13 травня 1945 року був арештований і на 10 років висланий до Сибіру український архітектор Артемій Корнійчук, 14 травня – відомий громадський діяч родом з Гуцульщини Степан Клочурак. Жертвами радянського репресивного режиму стали також поет і літературознавець Володимир Бірчак, письменник Григорій Омельченко, загалом сотні активних і талановитих людей.

Серед перших арештованих був і посол УНР в Чехословаччині, поет і перекладач Максим Славінський, який до ГУЛАГу не дожив, помер від катувань у київській Лук’янівській тюрмі. В особовій справі про його смерть лише коротко зазначено: «23 листопада 1945 року помер від розриву серця». Місце поховання Славінського невідоме, на Ольшанському цвинтарі є його символічна могила – in memoriam.

Члени організації «Без комуністів» на чолі з головою Петром Мареком щороку відвідують могили тих, кому пощастило повернутись до Праги, і тих, чий шлях обірвався в ГУЛАГу. Місце і час загибелі більшості з них невідомі.

Джерело: Радіо Свобода